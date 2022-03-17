Названы пластиковые карты, которые могут заменить Visa и Mastercard

Названы пластиковые карты, которые могут заменить Visa и Mastercard
На смену популярного пластика могут прийти отечественные карты «МИР», либо китайские UnionPay. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

После введения западных санкций возникла потребность найти альтернативу картам Visa и Mastercard. Эксперт рассказал, какие продукты имеют шансы занять эту нишу в России.

По словам экономиста Егора Клопенко, на смену популярного пластика могут прийти отечественные карты «МИР» либо китайские UnionPay. На сегодня «МИР» работает лишь в нескольких странах, например, в Турции. По этой причине второй вариант выглядит более привлекательным. Продукт международной китайской системы принимают многие государства.

На сегодня с помощью карт «МИР» жители Российской Федерации могут беспрепятственно получать весь спектр услуг на территории страны. Но если говорить о гражданах, выезжающих за границу, безусловно, имеет смысл обзавестись карточкой UnionPay.

Собираясь за рубеж в ближайшее время, стоит поспешить с ее оформлением. Чтобы получить пластик китайской международной системы, нужно обратиться в один из банков, уже начавших работать с этой компанией. Их список пока не велик, но по всей вероятности он будет расширяться.

Если планируется покинуть страну позже, можно не торопиться. Возможно, в скором будущем продукты UnionPay начнут выпускаться во всех кредитных учреждениях. Тогда потребности менять привычный банк на другой не возникнет.

Ранее сообщалось, что из-за санкций карты россиян Visa и Mastercard перестали обслуживаться за границей. Теперь расчеты по ним доступны только на территории РФ. Кроме того, в стране ограничена работа системы бесконтактных платежей GooglePay. Покупки во многих интернет-магазинах, зарегистрированных за рубежом, также стали недоступны российским покупателям.

Эти и другие ограничения введены после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Поддержавшие западные санкции компании стали прерывать сотрудничество с российской стороной, и международные платежные системы не стали исключением. В России Visa и Mastercard сегодня работают без сбоев.

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