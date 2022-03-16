Смольный выбрал строительство бассейна вместо инновационного центра с киберполигоном в Ольгино

Смольный выбрал строительство бассейна вместо инновационного центра с киберполигоном в Ольгино
Администрация решила, что бассейн району нужнее. Фото: pixabay

Власти Петербурга одобрили строительство бассейна вместо инновационного центра в Ольгино.

В центре IT-индустрии планировалось создать полигон для проверки на прочность информационных систем. Кроме того, там могли бы проводить исследования, связанные с искусственным интеллектом.

В течение года «Телекомсети» договаривался с властями города о возведении инновационного центра в Приморском районе. Сперва чиновники поддерживали проект. В конце сентября архитектурно-градостроительную концепцию центра утвердили, а затем власти попросили инвестора передать во владение города нежилые помещения площадью 830 квадратных метров. Они бы пригодились для центра искусств «Эдельвейс». В обмен обещали участок для реализации нового проекта, сообщили «Сенсаций.нет«.

Неожиданно планы администрации района изменились. Когда сделка близилась к завершению, чиновники решили, что Петербургу будет куда нужнее бассейн.

В ответ инвестор подал иск в арбитражный суд. Однако переговоры до сих пор пребывают в тупике, участок власти так и не предоставили. Стоит отметить, что все это происходит на фоне поддержки федеральных властей IT-отрасли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что зарплаты IT-специалистов выросли в Петербурге. К такому выводу пришли аналитики на основе поступивших в бюджет налогов.

it-индустрия новости СПб ольгино


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Врач дал несколько рекомендаций людям, страдающим аллергией при цветении
Исследователь назвал оптимальный рацион для диабетиков
Россиянам рассказали, как снизить финансовую нагрузку по ипотеке
Врач указала на тревожный признак в горле, который может говорить о ...
В России предложили сделать общедоступными иностранные кино, музыку и игры
Аксенов: возобновление работы Северо-Крымского канала решит проблему с ...
Петербургский Дом ребенка передал родителям последнего малыша, рожденного ...
Wildberries прокомментировал слухи относительно своей дальнейшей работы