Смольный выбрал строительство бассейна вместо инновационного центра с киберполигоном в Ольгино

Власти Петербурга одобрили строительство бассейна вместо инновационного центра в Ольгино.

В центре IT-индустрии планировалось создать полигон для проверки на прочность информационных систем. Кроме того, там могли бы проводить исследования, связанные с искусственным интеллектом.

В течение года «Телекомсети» договаривался с властями города о возведении инновационного центра в Приморском районе. Сперва чиновники поддерживали проект. В конце сентября архитектурно-градостроительную концепцию центра утвердили, а затем власти попросили инвестора передать во владение города нежилые помещения площадью 830 квадратных метров. Они бы пригодились для центра искусств «Эдельвейс». В обмен обещали участок для реализации нового проекта, сообщили «Сенсаций.нет«.

Неожиданно планы администрации района изменились. Когда сделка близилась к завершению, чиновники решили, что Петербургу будет куда нужнее бассейн.

В ответ инвестор подал иск в арбитражный суд. Однако переговоры до сих пор пребывают в тупике, участок власти так и не предоставили. Стоит отметить, что все это происходит на фоне поддержки федеральных властей IT-отрасли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что зарплаты IT-специалистов выросли в Петербурге. К такому выводу пришли аналитики на основе поступивших в бюджет налогов.