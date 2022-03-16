Wildberries прокомментировал слухи относительно своей дальнейшей работы

Интернет-магазин в России Wildberries информировал граждан, как в дальнейшем будет проходить его работа, а также прокомментировал слухи, связанные с функционированием компании.

Еще 14 марта в работе Wildberries был замечен масштабный сбой. В результате возникли слухи, что в результате была практически уничтожена IT-инфраструктура Wildberries, а также потерян бэкенд. В компании эту информацию опровергли. Об этом сообщает PRIMPRESS.

В настоящее время компания практически полностью устранила проблемы и постепенно возвращает сайт, а также мобильное приложение к нормальной работе. В Wildberries заявили, что поводов для паники нет, и информация об уничтожении IT-инфраструктуры и потере бэкенда является домыслом.

«Спешим вас расстроить: наша IT-инфраструктура не пострадала, фронтэнд и бэкенд в строю, персональная и финансовая информация, в том числе данные карт, на месте и в полной безопасности», — подчеркнули в компании.

Полные сроки восстановления сайта и приложения пока не известны, но отмечается, что интернет-магазин будет запущен полностью «без каких-либо потерь».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Wildberries приступил к внутреннему расследованию из-за сбоя на сайте в мобильном приложении, который за эти два дня сделал работу пользователей затруднительной.