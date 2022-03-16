Петербургский Дом ребенка передал родителям последнего малыша, рожденного суррогатной матерью

Петербургский Дом ребенка передал родителям последнего малыша, рожденного суррогатной матерью
Петербургский Дом ребенка передал родителям последнего малыша, рожденного суррогатной матерью. Фото: pixabay

На прошлой неделе из Петербургского Дома ребенка забрали последнего малыша, который был рожден суррогатной матерью.

Дом ребенка в Петербург передал родителям последнего малыша, рожденного суррогатной мамой. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказала уполномоченная по правам ребёнка Анна Митянина.

Отмечается, что родители девочки работают в медицинском учреждении Уханя. К сожалению, они не смогли получить разрешение на выезд из страны, чтобы забрать ребенка. В итоге малышка была передана тете, — младшей сестре отца. Девочке уже исполнился 1 год и 3 месяца, она уже начала произносить свои первые слова.

По данным источников, в Санкт-Петербурге по договорам о суррогатном материнстве ежегодно рождаются примерно 300 детей. Как правило, малыша сразу отдают биологическим родителям, далее этого подготавливаются вывозные документы, и после семья уезжает домой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ПФР опровергли информацию о мартовский выплатах в 10 тысяч на каждого ребенка в семье.

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