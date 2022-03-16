Петербургский Дом ребенка передал родителям последнего малыша, рожденного суррогатной матерью

На прошлой неделе из Петербургского Дома ребенка забрали последнего малыша, который был рожден суррогатной матерью.

Дом ребенка в Петербург передал родителям последнего малыша, рожденного суррогатной мамой. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказала уполномоченная по правам ребёнка Анна Митянина.

Отмечается, что родители девочки работают в медицинском учреждении Уханя. К сожалению, они не смогли получить разрешение на выезд из страны, чтобы забрать ребенка. В итоге малышка была передана тете, — младшей сестре отца. Девочке уже исполнился 1 год и 3 месяца, она уже начала произносить свои первые слова.

По данным источников, в Санкт-Петербурге по договорам о суррогатном материнстве ежегодно рождаются примерно 300 детей. Как правило, малыша сразу отдают биологическим родителям, далее этого подготавливаются вывозные документы, и после семья уезжает домой.

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