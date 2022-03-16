В ПФР опровергли информацию о мартовских выплатах в 10 тысяч на каждого ребенка в семье

В ПФР опровергли информацию о мартовских выплатах в 10 тысяч на каждого ребенка в семье
В ПФР опровергли информацию о мартовских выплатах в 10 тысяч на каждого ребенка в семье. Фото: Pixabay

В Пенсионном фонде России информацию о мартовский выплатах в 10 тысяч на каждого ребенка в семье назвали фейковой.

В ПФР предупредили, что информация о детских выплатах за март, которая недавно появилась в сети, является недостоверной. Об этом организация заявила на своей официальной странице с социальной сети «ВКонтакте».

До этого предоставлялась ложная информация, что для получения подобных льготных средств родителям или опекунам необходимо заполнить заявку, где требовались данные банковской карты для перечисления денег.

В ПФР заверили, что никаких мартовских выплат официально семьям не полагается. Также в организации подчеркнули, что вся официальная и достоверная информация публикуется только на официальном сайте ПФР. Граждан призвали доверять только официальным источникам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ПФР в марте начнет зачислять многим россиянам денежные выплаты. Минимальный размер выплаты составит около 8000 рублей, — это пособие, которое выплачивается для ухода за ребенком в возрасте до полутора лет.

выплаты дети недостоверная информация пфр Россия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Врач дал несколько рекомендаций людям, страдающим аллергией при цветении
Исследователь назвал оптимальный рацион для диабетиков
Россиянам рассказали, как снизить финансовую нагрузку по ипотеке
Врач указала на тревожный признак в горле, который может говорить о ...
В России предложили сделать общедоступными иностранные кино, музыку и игры
Аксенов: возобновление работы Северо-Крымского канала решит проблему с ...
Петербургский Дом ребенка передал родителям последнего малыша, рожденного ...
Wildberries прокомментировал слухи относительно своей дальнейшей работы