В ПФР опровергли информацию о мартовских выплатах в 10 тысяч на каждого ребенка в семье

В ПФР опровергли информацию о мартовских выплатах в 10 тысяч на каждого ребенка в семье. Фото: Pixabay

В ПФР опровергли информацию о мартовских выплатах в 10 тысяч на каждого ребенка в семье. Фото: Pixabay

В Пенсионном фонде России информацию о мартовский выплатах в 10 тысяч на каждого ребенка в семье назвали фейковой.

В ПФР предупредили, что информация о детских выплатах за март, которая недавно появилась в сети, является недостоверной. Об этом организация заявила на своей официальной странице с социальной сети «ВКонтакте».

До этого предоставлялась ложная информация, что для получения подобных льготных средств родителям или опекунам необходимо заполнить заявку, где требовались данные банковской карты для перечисления денег.

В ПФР заверили, что никаких мартовских выплат официально семьям не полагается. Также в организации подчеркнули, что вся официальная и достоверная информация публикуется только на официальном сайте ПФР. Граждан призвали доверять только официальным источникам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ПФР в марте начнет зачислять многим россиянам денежные выплаты. Минимальный размер выплаты составит около 8000 рублей, — это пособие, которое выплачивается для ухода за ребенком в возрасте до полутора лет.