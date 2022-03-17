Петербуржцы стоят в 5-балльных пробках утром 15 марта

Петербуржцы стоят в 5-балльных пробках утром 15 марта
В Петербурге 5-балльные пробки. Фото: "Яндекс.Карты"

На петербургских дорогах утром 17 марта собрались пятибалльные пробки. Горожане едут на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 10 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 4 баллов, а к 15 часам вновь будет 5 баллов.

Транспортный коллапс наблюдается на пересечении Таллинского и Волхонского шоссе, а также на развязке КАД. Там произошло сразу четыре ДТП, из-за чего движение практически парализовано на трех съездах с кольцевой.

Крупные пробки собрались на внешнем кольце КАД перед развязкой с проспектом Косыгина, на Народной улице, внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом, Октябрьской набережной.

В центре города водители стоят на площади Восстания, Садовой улице, Литейном проспекте и мосту, у Финляндского вокзала, а также у метро «Спортивная».

На севере Петербурга проблемы со свободным проездом есть на Светлановской площади, площади Мужества, у метро «Озерки», на Парашютной улице, Пискаревском проспекте, улице Руставели.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в аэропорту Пулково 17 марта отменили 36 рейсов.

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