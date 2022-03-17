Ozon учредил новый банк вместо попавшего под санкции

Интернет-ритейлер Ozon учредил новый банк «Еком банк» и получил на него универсальную банковскую лицензию. Первый банк Ozon — «Ozon банк» — ранее попал под американские санкции из-за связи с «Совкомбанком».

Как сообщает «Интерфакс», 11 марта Центробанк зарегистрировал новую кредитную организацию «Еком банк». Его уставный капитал составляет 3,6 миллиарда рублей.

Новый банк получил универсальную лицензию на осуществление банковских операций с рублями и иностранной валютой. Это позволит Ozon запускать больше сервисов для B2C и B2B сегментов.

По данным ЕГРЮЛ, новым банком владеет компания ООО «Интернет-Логистика», конечным бенефициаром которой является Ozon Holdings. Председателем правления «Еком банка» стал Андрей Личманов, который является главой «Ozon банка».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ozon заявил о продолжении работы в России.