«Авито» начал блокировать объявления по установке VPN

«Авито» начал блокировать объявления по установке VPN-сервисов, которые используются для обхода заблокированных в России интернет-ресурсов.

Как сообщили в пресс-службе «Авито», интернет-сервис проверяет все размещенные объявления на соответствие российскому законодательству и правилам платформы. Согласно этому, в России запрещено размещение объявлений по установке VPN-сервисов. В связи с этим «Авито» оперативно блокирует все подобные объявления.

«Таких объявлений больше не стало, видим обратную, отрицательную динамику», — говорится в сообщении.

Напомним, Роскомнадзор в начале марта решил заблокировать социальную сеть Facebook, принадлежащую компании Meta, в России. Вскоре под блокировку попала социальная сеть Instagram.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роскомнадзор продолжает блокировать сервисы VPN в России. В России на данный момент заблокировано порядка 20 популярных сервисов VPN, заявил депутат Госдумы, замглавы Комитета по информационной политике Александр Хинштейн.