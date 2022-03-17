Долгожданное сообщение: Wildberries заявил о нововведениях для своих покупателей

Интернет-магазин Wildberries рассказал, что россиян, пользующихся маркетплейсом, ждут изменения.

В связи с глобальным сбоем магазина в компании происходят некоторые изменения. Представители заявляют, что работа мобильного приложения и сайта почти полностью восстановлена. Однако пока у покупателей могут не полностью отображаться данные о текущих доставках, а у некоторых она вовсе исчезла из аккаунта.

Так, интернет-магазин сообщил о нововведениях в своей работе: продлевается срок хранения товаров, которые не были выданы 14 и 15 марта.

«Вы можете за ними подойти в пункт выдачи товаров. При получении можно проверить товары и сразу отказаться от них, если они не подошли», — объясняют в Wildberries.

Кроме того, изменения коснулись и возможности возврата выданных товаров. При истечении срока возврата этих товаров в последние несколько дней он может быть продлён.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Пятерочка» извиняется перед россиянами за изменения в своей работе.