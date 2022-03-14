«Пятерочка» извиняется перед россиянами за изменения в своей работе

Клиенты сети супермаркетов массово жаловались на проблемы в работе мобильного приложения и бонусных карт покупателей.

Как передает PRIMPRESS, существование трудностей подтвердили и в самой «Пятерочке». Сеть попросила прощения у россиян за предоставленные неудобства.

Отмечается, что некоторые клиенты жаловались на пропажу бонусных баллов с карточек магазина.

В настоящее время компания запустила техническую диагностику. Именно она-то и стала причиной невозможного функционирования приложения в штатном режиме.

«Пятерочка» официально извинилась перед своими покупателями. По словам представителей, специалисты стараются как можно скорее устранить неполадки.

Когда данные проблемы будут решены, торговые сети не знают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что gолки супермаркета PRISMA опустели за день до закрытия. В магазине объявили скидки до 50 процентов на всю продукцию.