Полки супермаркета PRISMA опустели за день до закрытия

Полки супермаркета PRISMA опустели за день до закрытия
Супермаркет PRISMA объявил о скидках перед закрытием. Фото: google.maps

В магазине объявили скидки до 50 процентов на всю продукцию.

Ранее сообщалось, что финская компания перестает работать на рынке Петербурга. Четыре супермаркета PRISMA закроются вечером воскресенья, 13 марта. «Невские новости» передают, что товаров на прилавках уже практически нет.

Перед закрытием магазин решил устроить настоящую распродажу: скидки от 20 до 50 процентов. Вероятно, к концу дня горожане разберут все, что осталось.

В данный момент пусто на полках с мясной и молочной продукцией. Закончились и готовые блюда. Почти опустели прилавки с товарами личной гигиены и туалетными принадлежностями.

Осталось немного продуктов на полках с кормами для животных, соками, водой и бытовыми вещами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Universal Music Group, Аmazon, Rolex прекращают работу в России.

prisma антироссийские санкции новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Граждане РФ смогут обменять наличную валюту на золотые слитки
В России могут зафиксировать цены на продукты питания
Грузовой поезд сбил мужчину в Ленобласти
Госпиталь «Ленэкспо» выписывает последних пациентов и с 15 марта ...
Песков: Россия сможет минимизировать последствия санкций
В Кремле рассказали, когда Facebook и Instagram вернутся в Россию
«Остались без денег»: санкции заставляют страдать ...
Соцсеть «Одноклассники» фиксируют рекордный приток новой аудитории