Полки супермаркета PRISMA опустели за день до закрытия

Супермаркет PRISMA объявил о скидках перед закрытием. Фото: google.maps

Супермаркет PRISMA объявил о скидках перед закрытием. Фото: google.maps

В магазине объявили скидки до 50 процентов на всю продукцию.

Ранее сообщалось, что финская компания перестает работать на рынке Петербурга. Четыре супермаркета PRISMA закроются вечером воскресенья, 13 марта. «Невские новости» передают, что товаров на прилавках уже практически нет.

Перед закрытием магазин решил устроить настоящую распродажу: скидки от 20 до 50 процентов. Вероятно, к концу дня горожане разберут все, что осталось.

В данный момент пусто на полках с мясной и молочной продукцией. Закончились и готовые блюда. Почти опустели прилавки с товарами личной гигиены и туалетными принадлежностями.

Осталось немного продуктов на полках с кормами для животных, соками, водой и бытовыми вещами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Universal Music Group, Аmazon, Rolex прекращают работу в России.