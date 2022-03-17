В Китае выступили против антироссийских санкций США

Китай не поддержал американские санкции против РФ. Фото: unsplash

Китай не поддержал американские санкции против РФ. Фото: unsplash

В Министерстве коммерции Китая заявили, что не поддерживают санкции США против России.

Официальный представитель ведомства Гао Фэн заявил, что Китай выступает против антироссийских санкций США, которые дестабилизируют глобальный рынок.

«Мы против каких бы то ни было односторонних санкций, не учитывающих нормы международного права», — приводит слова Гао Фэна ТАСС.

Он подчеркнул, что КНР в обязательном порядке примет необходимые меры, чтобы защитить законные права и интересы китайских компаний, занимающихся торговой деятельностью.

Гао Фэн уточнил, что американские санкции могут оказать крайне негативное влияние на потребителей. Тем самым Штаты создают дополнительные трудности для мировой экономики, которая и так претерпевает спад.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Samsung заявили, что следят за санкциями против России и готовят планы действий.