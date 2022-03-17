Завод «Невская косметика» готовится увеличить производство в 3 раза

"Невская косметика" может увеличить производство в 2-3 раза. Фото: pixabay

"Невская косметика" может увеличить производство в 2-3 раза. Фото: pixabay

Завод «Невская косметика» ищет возможности импортозамещения сырья.

О том, что предприятие по отдельным направлениям может увеличить производство в 2-3 раза сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В настоящий момент «Невская косметика» выпускает 25 видов товаров, в том числе 7 из них — первой необходимости — мыло, зубная паста и кремы.

На данный момент заводу необходимо найти новых поставщиков сырья, потому как ранее 60 процентов компонентов для производства привозили из Европы.

Заместитель гендиректора по работе персонала Светлана Ганова заявила, что «Невская косметика» не может позволить себе «уронить уровень качества».

К слову, за все 138 лет своего существования завод «Невская косметика» простаивал лишь 4 месяца во время блокады.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 14 марта Nissan приостанавливает производство автомобилей на заводе в Петербурге.