С 14 марта Nissan приостанавливает производство автомобилей на заводе в Петербурге

С 14 марта Nissan приостанавливает производство автомобилей на заводе в Петербурге. Фото: pixabay

С 14 марта Nissan приостанавливает производство автомобилей на заводе в Петербурге. Фото: pixabay

С 14 марта японский автоконцерн Nissan приостанавливает на три недели производство автомобилей в России.

На Санкт-Петербургском заводе Nissan было принято временно приостановить производство автомобилей из-за перебоев в поставке комплектующих. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«В связи с перебоями поставок комплектующих завод Nissan в Санкт-Петербурге приостанавливает производство с 14 марта на 3 недели», — заявили в компании.

При этом отмечается, что отгрузки новых автомобилей в дилерские центр Nissan будут продолжаться.

В Северной столице завод Nissan работает с 2009 года. В год его производственная мощность — 100 тысяч машин. На предприятии производятся три модели автомобилей: Nissan X-Trail, Nissan Murano и Nissan Qashqai.

По данным, которые предоставляет Ассоциация европейского бизнеса, за 2021 год продажи компании в Российской Федерации снизились до 51,3 тысячи автомобилей, то есть на 9%.