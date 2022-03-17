На поддержку занятости в России правительство выделит примерно 40 млрд рублей

На создание временных рабочих мест для россиян, оказавшихся под риском увольнения, правительство выделило 25,5 миллиарда рублей.

В общей сложности на поддержку занятости населения правительством России планируется выделить примерно 40 миллиардов рублей, из которых 7 миллиардов будут выделены на реализацию региональных программ занятости населения. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова премьер-министра Михаила Мишустина.

По словам Мишустина, планируется организовать оплачиваемые общественные работы для тех, кто встает на учет на биржу труда. Отмечается, что при необходимости воспользоваться помощью смогут 400 тысяч граждан.

Также указывается, что сотрудникам промышленных предприятий будет предоставлена возможность пройти профессиональное обучение и получить дополнительное образование.

Сумма в размере 6 миллиардов будет направлена на гранты некоммерческим организациям с целью организации переобучающих курсов. Предполагается, что после их окончания около 100 тысяч человек могут получить новые специальности, который сейчас востребованы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России увеличат размер всех социальных выплат, пособий, пенсий, зарплат в бюджетной сфере, а также прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.