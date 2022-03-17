Трое петербуржцев вышли на тонкий лед, а житель Ленобласти решил прокатиться на мотобуксировщике

Несмотря на то, что в Петербурге с 15 марта был запрещен выход на лед водоемов, горожане так и норовят нарушить предписание.
Об этом сообщает петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте в четверг, 17 марта.
Накануне, 16 марта, был проведен рейд на ледовом покрытии Финского залива. В результате мероприятия были выявлены три нарушителя. Петербуржцы, невзирая на опасность, решили выйти на ледовое покрытие.
В отношении горожан составили протоколы по статье «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Наказание предусматривает штраф до пяти тысяч рублей.
Помимо этого, оперативники в порту Выборга установили, что 37-летний житель Каменногорска решил выехать на мотобуксировщике на лед озера Луговое. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении нарушителя к ответственности.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге могут снести ларьки, несмотря на обещание не трогать их до следующего года.