Трое петербуржцев вышли на тонкий лед, а житель Ленобласти решил прокатиться на мотобуксировщике

В Ленобласти мужчина решил прокатиться на мотобуксировщике. Фото: петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте

В Ленобласти мужчина решил прокатиться на мотобуксировщике. Фото: петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте

Несмотря на то, что в Петербурге с 15 марта был запрещен выход на лед водоемов, горожане так и норовят нарушить предписание.

Об этом сообщает петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте в четверг, 17 марта.

Накануне, 16 марта, был проведен рейд на ледовом покрытии Финского залива. В результате мероприятия были выявлены три нарушителя. Петербуржцы, невзирая на опасность, решили выйти на ледовое покрытие.

В отношении горожан составили протоколы по статье «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Наказание предусматривает штраф до пяти тысяч рублей.

Помимо этого, оперативники в порту Выборга установили, что 37-летний житель Каменногорска решил выехать на мотобуксировщике на лед озера Луговое. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении нарушителя к ответственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге могут снести ларьки, несмотря на обещание не трогать их до следующего года.