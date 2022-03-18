Эндокринолог перечислил гормоны, влияющие на набор веса

В большинстве случаев проблема лишнего веса — это «проблема головы». Такое заявление сделал врач-эндокринолог Антон Поляков.

По его словам, проблему с весом одними таблетками и БАДами не решить. Медик посоветовал не начинать путь похудения или набора веса с соответствующих препаратов, поскольку в этом процессе задействованы гормоны. Необходимо в первую очередь менять программное обеспечение в своей голове, подчеркнул эндокринолог.

Врач объяснил, что разные гормоны влияют на пищевое поведение человека, чувство голода и насыщения. Последние два регулируются пищевым поведением человека. Гормоны Т3, Т4 отвечают за процесс накопления жировой ткани.

Как сообщил News.ru, особое внимание эксперт посоветовал уделять половым гормонам — тестостерону и эстрогену. И пояснил, что половые гормоны регулируют количество жировой ткани.

Кроме того, способствовать набору веса может гормон стресса — кортизол. Он также может вызывать преддиабетическое состояние.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уход сетей быстрого питания с российского рынка может замедлить тенденцию к ожирению. Частое потребление такой еды взаимосвязано с избыточным весом и ожирением у человека, а приостановка работы сетей фастфуда значительно ограничит доступность таких продуктов.

Напомним, что несколько дней назад стало известно, что с 14 марта McDonald’s приостановит работу 850 ресторанов быстрого питания по всей России. Отмечалось, что все 62 тыс. человек, работающие в компании, а также сотрудники предприятий поставщиков, их порядка 100 тыс. человек, продолжат получать зарплату. Для этого McDonald’s каждый месяц будет тратить до $50 млн.

В последний день работы ресторанов McDonald’s россияне начали выстраиваться в огромные очереди у заведений. До закрытия ресторанов сети остались считанные минуты. Предполагалось, что уже в понедельник, 14 марта, в российские точки McDonald’s перестанут принимать посетителей. Огромные очереди собрались у ресторанов сети в Петербурге, Москве и других городах. Однако в указанный день рестораны быстрого питания открыли свои двери для посетителей.