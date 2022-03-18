Россияне могут получить разовую выплату в 20 500 рублей от ПФР в марте

Многим россиянам в марте начислят единовременную денежную выплату от Пенсионного фонда. После подачи заявления граждане смогут получить около 20 427 рублей.

Речь идет о пособии для россиян, которые берут ребенка из детского дома. Выплату может получить усыновитель ребенка, опекун, приемный родитель или попечитель. Деньги выдадут вне зависимости от того, работает ли человек или нет. Также на назначение пособия не влияет заработок человека, сообщает Primpress.

На каждого усыновленного ребенка ПФР разово выплатит по 20 500 рублей. Но если малышу до восьми лет или у него инвалидность, либо в семью возьмут сразу нескольких детей, то размер выплаты составит до 156 тысяч рублей на каждого ребенка. Новый размер пособий действует с марта.

Для получения выплаты нужно обратиться в ПФР с заявлением и подтверждающими документами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ПФР разъяснил, будет ли выплата в 10 000 рублей с 18 марта.