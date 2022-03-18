Турецкая сеть фастфуда выходит на российский рынок

Турецкая сеть ресторанов быстрого питания Chitir Chicken намерена выйти на российский рынок, заменив ушедший из РФ фастфуд.

Как сообщают «Известия», владельцы торговых центров в России ведут переговоры с турецкой сетью фастфуда Chitir Chicken. Рестораны компании есть уже в 17 странах.

На данный момент обсуждается открытие 5-10 заведений Chitir Chicken, а в перспективе могут создать сеть франчайзи-партнеров с 500-600 ресторанами.

В первую очередь заведения планируется открывать в Москве и городах-миллионниках, в том числе в Петербурге, Казани, Волгограде, Самаре, Екатеринбурге.

Договоры о сотрудничестве и контракты об аренде могут подписать уже на следующей неделе. Если это произойдет, то Chitir Chicken потребуется около месяца на ремонт помещений под рестораны и ввоз оборудования для работы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что McDonald’s может открыться в России через полтора месяца.