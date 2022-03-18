Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ

Набиуллина возглавила Центральный банк в 2013 году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Набиуллина возглавила Центральный банк в 2013 году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на пост главы Банка России.

Как сообщила пресс-служба Госдумы, председатель ГД Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финансовому рынку внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.

Эльвира Набиуллина возглавила Центральный банк в 2013 году. В июне 2017 года Госдума поддержала продление полномочий Набиуллиной еще на пять лет. Текущий срок ее полномочий заканчивается в июне этого года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что правительство России и ЦБ предоставят бизнесу льготные кредиты по антикризисным программам.