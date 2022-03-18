Сбербанк из-за санкций ограничил переводы в долларах, фунтах и кронах

Клиенты Сбербанка с 18 марта не смогут выполнять переводы в другие российские банки и за рубеж в долларах, фунтах и кронах. Остальные валюты доступны.
Банк сообщил в своем Telegram-канале, что из-за санкций Сбер ограничил список иностранных валют, доступных для перевода в другие банки РФ и за рубеж. Теперь для россиян оказались недоступны переводы в долларах США, канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах.
Перевести деньги за рубеж через приложение «Сбербанк Онлайн» можно только в евро.
В офисах банка клиенты по-прежнему могут делать переводы по стране и за рубеж в рублях, евро, иенах, швейцарских франках, норвежских кронах и сингапурских долларах.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что клиенты Сбербанка могут воспользоваться правом на кредитные каникулы.