Петербург не покинула ни одна зарубежная компания

По словам губернатора, несмотря на то, что западные компании объявляют о разрыве отношений с российским рынком, ни одна из них не заявила об уходе из Петербурга. Фото: Pixabay

По словам губернатора, несмотря на то, что западные компании объявляют о разрыве отношений с российским рынком, ни одна из них не заявила об уходе из Петербурга. Фото: Pixabay

В рамках телемарафона ко Дню воссоединения Крыма с Россией губернатор Петербурга заявил, что об уходе из Северной столицы не заявила ни одна зарубежная компания.

Об этом в пятницу, 18 марта, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В программе марафона обсуждение ведущими экспертами, представителями власти и предпринимательства будущего города на Неве в условиях санкций.

По словам градоначальника Петербурга, невзирая на то, что западные компании поочередно сообщают о разрыве отношений с рынком России, ни одна из них не объявила об уходе из Санкт-Петербурга. Организации продолжают выполнять российские законы, а также выплачивать зарплату сотрудникам в течение трех месяцев. Компании заявляют, что не хотят покидать Северную столицу.

Беглов уточнил, что в городе они получают хорошую прибыль. При этом, за прошедшие годы, организации подготовили хороших специалистов. В случае, если компании даже на некоторое время приостановят работу, квалифицированных работников обратно они потом не соберут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утром 17 марта в «Экспофоруме» состоялось официальное открытие выставки «Экспотехностраж».