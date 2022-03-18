Петербург не покинула ни одна зарубежная компания

В рамках телемарафона ко Дню воссоединения Крыма с Россией губернатор Петербурга заявил, что об уходе из Северной столицы не заявила ни одна зарубежная компания.
Об этом в пятницу, 18 марта, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
В программе марафона обсуждение ведущими экспертами, представителями власти и предпринимательства будущего города на Неве в условиях санкций.
По словам градоначальника Петербурга, невзирая на то, что западные компании поочередно сообщают о разрыве отношений с рынком России, ни одна из них не объявила об уходе из Санкт-Петербурга. Организации продолжают выполнять российские законы, а также выплачивать зарплату сотрудникам в течение трех месяцев. Компании заявляют, что не хотят покидать Северную столицу.
Беглов уточнил, что в городе они получают хорошую прибыль. При этом, за прошедшие годы, организации подготовили хороших специалистов. В случае, если компании даже на некоторое время приостановят работу, квалифицированных работников обратно они потом не соберут.
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