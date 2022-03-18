Названа дата запуска городского единого велопроката в Петербурге

Северная столица готовится запускать городской велопрокат.

Как сообщает Peterburg2, в Городском центре управления парковками, запуск велопроката «СмартБайк» предполагается в конце марта — начале апреля.

Отмечается, что в Петербурге также доступна интерактивная карта с указанием существующих веломаршрутов и велопарковок.

В данный момент в городе начали свою работу сервисы аренды самокатов Urent и Whoosh. В ближайшее время к новому сезону присоединится сервис кикшеринга Molnia.

В позапрошлом году сообщалось о создании единой онлайн-карты с указанием велопарковок и стоянок для самокатов. В Городском центре управления парковками заявили, что такая карта есть. Она находится на сайте ведомства и представляет собой «Яндекс.Карту» с отмеченными веломаршрутами и велопарковками. Однако о самокатах там речь не идет.

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