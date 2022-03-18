Россиянам хотят предложить оплачивать счетчики в рассрочку

Россиянам хотят предложить оплачивать счетчики в рассрочку
Ожидается, что этим нововведения в сфере коммунального хозяйства не ограничатся. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Чтобы счетчики на воду, отопление и свет стали доступнее для населения, планирует ввести на них рассрочку. Эта и другие инициативы рассматриваются в правительстве РФ в рамках разработки комплекса мер поддержки ЖКХ, пишут «Известия».

Благодаря счетчикам ежемесячная экономия составляет 1100-1800 рублей не среднестатистическую семью, утверждает представитель ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук, но пока они есть лишь у 60 процентов жильцов.

Стоимость установки прибора учета составляет порядка 4–5 тысяч рублей. Для некоторых семей и такая сумма является слишком большой, к тому же есть еще и расходы на поверку, поэтому возможность субсидирования таких работ тоже рассматривается.

Ожидается, что этим нововведения в сфере коммунального хозяйства не ограничатся. В частности, изменится порядок начисления штрафов за просрочку оплаты услуг и несвоевременную проверку состояния работы приборов учета.

Льготные программы ипотеки должны получить дополнительное финансирование. Они предполагают покупку строящегося жилья, в том числе в сельской местности и на Дальнем Востоке. Объемы финансирования, согласно плану, оцениваются в 269,2 млрд рублей. Предполагаемая сумма расходов на субсидирование проектного финансирования составит 35 млрд рублей.

После роста ключевой ставки Банка России штрафы за просрочку оплаты коммуналки должны подскочить в два раза, однако новая схема расчета позволить предотвратить такой сильный рост.

Окончательно принять изменения в законодательстве планируется 28 марта. Немного позднее, 31 марта, власти планируют определиться с новым размером аванса операторам капремонта, а пока его величина не превышает 30 процентов.

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