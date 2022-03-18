Свирепая собака-метис перегрызла маленького йорка в Удельном парке

Терьер мертв. Кровожадная собака покусала и его хозяйку в Петербурге.
Все произошло 14 марта в Удельном парке. Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, семейная пара решила отправиться на прогулку вместе с домашним любимцем.
Примерно в 15 часов на маленького йорка кинулась собака-метис — помесь лайки и овчарки. Свирепое животное было без намордника и поводка. Хозяева собаки «в драку» лезть не стали.
Однако женщина, чью собачку загрызло животное, бросилась на помощь крошке. Пес покусал и ее.
Йоркширский терьер погиб, а его хозяйке пришлось обращаться в травмпункт. Женщина просит правоохранительные органы разыскать владельцев безжалостной собаки и привлечь их к ответственности.
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