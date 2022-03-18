Президент Путин подписал указ о дополнительных экономических временных мерах

Данные меры нацелены на то, чтобы обеспечить финансовую стабильность в стране.

На сайте Кремля в пятницу, 18 марта, сообщается, что глава Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах экономического характера. Имеется в виду сфера валютного регулирования.

Кроме того, указ накладывает временный запрет на проведение некоторых операций без разрешения Центрального Банка России.

Отмечается, что указ не затрагивает торгуемые на бирже инструменты. Имеется в виду ограничение на прямое перечисление для участия в том, что в российском праве называется общество с ограниченной ответственностью, вклад в капитал в общества, пай в кооперативе.

Также запрет относится к операциям «по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности)».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на пост главы Банка России.