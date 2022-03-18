В Смольном не исключают задержку в поставках запчастей для автобусов

В Смольном не исключают задержку в поставках запчастей для автобусов
Глава комтранса не исключил задержек с поставками запчастей для автобусов. Фото: Baltphoto

Антироссийские санкции усложнили процесс поставок импортных запчастей для автобусов в России.

Кроме того, скачки курса валюты также влияют на цену всех автосоставляющих, передает телеканал 78.ru.

Председатель комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков рассказал, что в рамках транспортной реформы весь подвижной состав уже находится в Северной столице и сможет выйти менее чем через месяц, 1 апреля, на городские дороги.

Также Поляков успокоил, что составы в запасе есть.

«У нас в любом случае подвижной состав, который закупается, закупается с резервом. Поэтому есть возможность в случае выхода из строя незапланированного того или иного вида техники, подменить этот подвижной состав», – констатировал глава комитета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам рассказали, как город готовится к новой модели транспортного обслуживания.

автобусы кирилл поляков комтранс новости СПб Смольный


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
На Звездной задержали мужчину, слившего 47 тонн дизельного топлива на 2,3 ...
Собаки обгрызли тело мертвой хозяйки в садоводстве Ленобласти
В Смольном не исключают задержку в поставках запчастей для автобусов
С начала марта количество вакансий в Петербурге и Ленобласти упало почти на 15%
Президент Путин подписал указ о дополнительных экономических временных мерах
Россиянам назвали самые прибыльные вакансии марта 2022 года
Центробанк предупредил россиян о новых комиссиях с 18 марта
Свирепая собака-метис перегрызла маленького йорка в Удельном парке