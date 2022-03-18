В Смольном не исключают задержку в поставках запчастей для автобусов

Глава комтранса не исключил задержек с поставками запчастей для автобусов. Фото: Baltphoto

Глава комтранса не исключил задержек с поставками запчастей для автобусов. Фото: Baltphoto

Антироссийские санкции усложнили процесс поставок импортных запчастей для автобусов в России.

Кроме того, скачки курса валюты также влияют на цену всех автосоставляющих, передает телеканал 78.ru.

Председатель комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков рассказал, что в рамках транспортной реформы весь подвижной состав уже находится в Северной столице и сможет выйти менее чем через месяц, 1 апреля, на городские дороги.

Также Поляков успокоил, что составы в запасе есть.

«У нас в любом случае подвижной состав, который закупается, закупается с резервом. Поэтому есть возможность в случае выхода из строя незапланированного того или иного вида техники, подменить этот подвижной состав», – констатировал глава комитета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам рассказали, как город готовится к новой модели транспортного обслуживания.