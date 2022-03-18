Экономист рассказал, что может пошатнуть доминирующие позиции доллара в мировых расчетах

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что создание новой валюты в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нанесет серьезный ущерб доминирующим позициям доллара и евро в международных расчетах.

«Если транзакции с участием новой валюты можно будет проводить без использования межбанковской системы расчетов SWIFT по аналогии с биткоинами, это нанесет доллару, евро и фунту стерлингов колоссальный ущерб», — приводит его слова «Газета.Ru».

По его словам, резервная валюта ЕАЭС должна быть привязана к золотовалютным запасам стран-участниц. Он отметил, что это придает ей большую стабильность по сравнению с «ничем не обеспеченным» долларом.

Ранее сообщалось о том, что клиенты Сбербанка с 18 марта не смогут выполнять переводы в другие российские банки и за рубеж в долларах, фунтах и кронах. Остальные валюты доступны. Банк сообщил в своем Telegram-канале, что из-за санкций Сбер ограничил список иностранных валют, доступных для перевода в другие банки РФ и за рубеж. Теперь для россиян оказались недоступны переводы в долларах США, канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах.

Также Gazeta.SPb сообщала, что аналитик рассказал, какие события могут привести к новому падению рубля.