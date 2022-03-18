ЦБ возобновит торги ОФЗ на Мосбирже 21 марта

ЦБ возобновит торги облигациями федерального займа 21 марта на Московской Бирже в секции фондового рынка.

«Торги будут проходить с 10:00 до 11:00 мск в режиме дискретного аукциона, далее с 13:00 до 17:00 мск в обычном режиме. Короткие продажи по таким инструментам будут запрещены», — говорится в сообщении Банка России.

По остальным инструментам торги на Мосбирже пройдут в режиме, аналогичном 18 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что Банк России решил не возобновлять торги на Московской бирже в секции фондового рынка с 14 по 18 марта. Торги на фондовом рынке не будут возобновлены в период с 14 по 18 марта, исключением станет режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, а также секция рынка СПФИ.

Также gazeta.spb.ru писала, что Центробанк и Правительство Российской Федерации разработали специальные антикризисные программы льготного кредитования бизнеса.