ЦБ не возобновит торги на фондовом рынке Мосбиржи 10 марта

Режим работы Мосбиржи на 11 марта будет объявлен позже. Фото: Pixabay

Режим работы Мосбиржи на 11 марта будет объявлен позже. Фото: Pixabay

Торги на Московской Бирже в секции фондового рынка в четверг, 10 марта, проводиться не будут. Такое решение принял Банк России.

Как сообщает Центробанк, исключением являются режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях. Это также не коснется секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках.

Торги на валютном, денежном и рынке репо начнутся в 10:00 по московскому времени. Режим работы Мосбиржи на 11 марта будет объявлен позже.