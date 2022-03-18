Россиянам рассказали об опасности бесплатных VPN-сервисов

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко считает, что пользователи бесплатных VPN-сервисов, которые используют их для получения доступа к заблокированным сайтам, обесценивают важность безопасности данных.

Эксперт предупредил, что это может привести к плачевным последствиям.

Больше всего опасности для пользователей несут бесплатные VPN-сервисы. Специалист отметил, что надежные сервисы обычно являются платными, потому что для работы им нужны серьезные аппаратные мощности.

«Бесплатный VPN можно представить только в фантастическом сне или когда все ваши данные продаются по назначению. А на этом хайпе мошенники работают даже быстрее «безопасников»», — приводит его слова РЕН ТВ.

Ранее сообщалось о том, что в России на данный момент заблокировано порядка 20 популярных сервисов VPN, заявил депутат Госдумы, замглавы Комитета по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, блокировка VPN является непростым делом, но Роскомнадзор успешно выполняет его. Депутат также добавил, что ведомство продолжит вести работу в этом направлении.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что личные данные 21 млн пользователей популярных VPN-сервисов утекли в сеть. База данных, в которую вошла информация о 21 млн пользователей, продается в даркнете.