Спасатели потушили пожар на 60 «квадратах» в Курортном районе

В пятницу, 18 марта, в Курортном районе произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 20:03 мск. В поселке Песочный, 7 квартал, д. 136, в дощатом, крытом металлом, размером 7х12 метров частном жилом доме, происходило горение на общей площади 60 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 20:34 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.