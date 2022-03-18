В Петербурге задержаны организаторы финансовой пирамиды

В Петербурге задержаны организаторы финансовой пирамиды
Мошенники стараются придать уверенности своим схемам, к примеру, добавляя точные цифры доходности. Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, противоправная деятельность велась с 2014 года на территории нескольких российских регионов. Злоумышленниками были созданы подконтрольные организации с сетью региональных филиалов, которые работали под единым брендом. Гражданам предлагалось стать пайщиками кооператива, при этом им обещали либо предоставление нового жилья, либо получение дохода в размере до 30% годовых.

При этом приобретение недвижимости и обещанные выплаты осуществлялись за счет привлечения средств новых клиентов. В ходе расследования выяснилось, что в результате противоправных действий пострадали более 12 тысяч человек, а общий ущерб составил не менее 9 миллиардов рублей. Девяти задержанным предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Четверым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пятеро объявлены в розыск.

В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба наложен арест на денежные средства кооператива. Устанавливаются личности всех потерпевших в результате деятельности финансовой пирамиды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что преступники придумали очередную уловку по выуживанию денег из карманов россиян. В ход пошли фейковые сайты, которые якобы позволяют узнать, попали ли личные данные владельца пластика в Даркнет. Как сообщает Роскачество, мошенники слили в Даркнет информацию о картах россиян. Оказались доступны личные данные более 100 тысяч человек. После этого во всемирной сети появились ресурсы, которые якобы служат благой цели.

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