Назван опаснейший штамм COVID-19 за всю пандемию

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, вирусолог Александр Чепурнов рассказал, какой штамм коронавируса стал опаснейшим за всю пандемию.

Он отметил, что самым опасным штаммов COVID-19 стала «дельта». По его словам, именно при этом варианте коронавируса среди зараженных наблюдалось наибольшее число умерших от заболевания.

Вирусолог отметил, что на прошлой неделе в РФ уровень заболеваемости был такой же, как при максимальных показателях «дельты», при этом сейчас от коронавируса умирает до 600 человек в день. От дельта-штамма погибло около 1200-1300 зараженных в день, сообщает Ura.ru.

При этом он отметил, «омикрон» превосходит «дельту» только по заразительности.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.