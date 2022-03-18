Правительство планирует ввести рассрочку на оплату счетчиков ЖКХ

Ожидается, что этим нововведения в сфере коммунального хозяйства не ограничатся. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Ожидается, что этим нововведения в сфере коммунального хозяйства не ограничатся. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Правительство РФ планирует ввести рассрочку на установку счетчиков электричества, тепла и воды в целях поддержки бизнеса и россиян.

Планируется поменять порядок начисления штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг для граждан и управляющих компаний, а также не вовремя проведенную проверку счетчиков, которые вышли из срока годности, пишут «Известия».

Также правительство намерено выделить 269,2 миллиарда рублей на программы льготной ипотеки, а также 35 миллиардов рублей для субсидирования проектного финансирования. Ожидается, что указанные меры должны быть утверждены до 28 марта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Госдуме предложили освободить россиян от штрафов за просрочку кредита.