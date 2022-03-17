В Госдуме предложили освободить россиян от штрафов за просрочку кредита

В Госдуме предложили освободить россиян от штрафов за просрочку кредита
Большинство россиян не смогли погасить платеж из-за сбоев в работе приложений многих банков. Фото: Государственная Дума РФ

Депутат Госдумы Василий Власов обратился к главе Минфина Антону Силуанову с предложением освободить заемщиков от уплаты штрафов за просрочку платежей по кредитам в конце февраля и начале марта.

По мнению депутата, большинство россиян не смогли погасить платеж из-за сбоев в работе приложений многих банков, которые наблюдались в течение последних двух недель. Об этом сообщает RT.

Власов призвал министра оценить целесообразность освобождения россиян от уплаты штрафов за просрочку кредита на протяжении одного месяца. Депутат считает, что это нужно сделать в целях поддержки россиян и исходят из сложной экономической ситуации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперты назвали самые закредитованные регионы России в текущем году.

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