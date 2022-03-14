Эксперты назвали самые закредитованные регионы России в текущем году

Наибольшая закредитованность среди регионов России в начале 2022 года отмечается в Калмыкии, а самая низкая, по мнению экспертов, была замечена в Ингушетии.

Специалисты выяснили, что разница между самым высоким и самым низким показателем закредитованности в субъектах России оказалась восьмикратной. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на РИА Рейтинг.

По прогнозам экспертов, в краткосрочной и среднесрочной перспективе ситуация в российской экономике может быть в условиях больших рисков, которые связаны с геополитикой. Может наблюдаться рост безработицы, а также рост инфляции быстрее роста зарплат в ряде секторов.

В связи с этим потребительское кредитование находится в неопределенном состоянии, когда высокие ставки и турбулентность в экономике будут его сдерживать, а обесценение кредитов и сокращение доходов могут способствовать наращиванию задолженности перед банками в некоторых случаях.

По результатам исследования, ситуация с долговой нагрузкой населения в регионах России неоднозначна. Отмечается, что отношение кредитов к годовой зарплате варьируется в диапазоне от 12% до 104%.

На 1 февраля 2022 года объем задолженностям по кредитам достигал 24,7 триллиона рублей. Таким образом, за год он вырос на 23,2% или на 4,7 триллиона рублей. В общей сумме долг на одного экономически активного жителя страны за год вырос на 63 тысячи рублей в среднем. Суммы достигают до 328 тысяч рублей.

Как стало известно, самая минимальная закредитованность наблюдается в регионах на юге России. Первое место занимает Республика Ингушетия с отношением 12% среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате. Кроме того, небольшая закредитованность у Чеченской Республики, Крыма, Дагестана и Севастополя, где уровень закредитованности экономически активного населения не превышает 32%.

Самым большим объемом задолженностей перед банками на одного экономически активного гражданина отметился Ямало-Ненецкий автономный округ, за ним Югра, Якутия , Подмосковье.

Санкт-Петербург также оказался среди регионов, где объем среднедушевой кредитной задолженности варьировался от 448 до 470 тысяч рублей.

Эксперты установили, что медианный прирост задолженности среди всех 85 регионов России составил примерно 55 тысяч рублей. В 2021 году подобный показатель находился на уровне 48 тысяч рублей. В результате, получается, что рост задолженности населения перед банками немного ускорился, но по-прежнему задолженность росла во всех регионах.

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