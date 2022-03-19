Инфекционист порекомендовал препараты для ревакцинации против ковида

Ннеоднократная ревакцинация не несет абсолютно никаких негативных последствий для организма. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Ннеоднократная ревакцинация не несет абсолютно никаких негативных последствий для организма. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков порекомендовал препараты для повторной вакцинации против коронавируса.

Он отметил, что большая часть российских граждан привита «Спутником V» и его вариантами.

«Те, кто ранее привился вакцинами «ЭпиВак», «КовиВак» или зарубежными препаратами, совершенно спокойно могут ревакцинироваться «Спутником»», — приводит его слова «Лента.ру».

Таким образом, применение разных препаратов допускается.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцина от коронавируса «Спутник V» получила постоянную регистрацию на территории России.