Жителям России рассказали об опасных сделках с недвижимостью

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал о двух направлениях сделок с недвижимостью, а также о вариантах инвестиций в жилье.

Переславский заявил, что есть сделки с жилой и коммерческой недвижимостью, а также, что инвестировать можно как в спекулятивном варианте, так и в долгосрочном. Об этом пишет агентство «Прайм».

По мнению экономиста, существуют опасные сделки с недвижимостью, поэтому необходимо сразу отказываться от подозрительных инвестиций в силу того, что цены на жилье и на коммерцию со временем начинают снижаться, утверждает специалист. Так, жилая недвижимость падает в стоимости из-за отсутствия спроса на ипотеку.

«Таким образом, спекулятивные операции на рынке недвижимости в текущее время — фактически закрытая тема, так как вероятность хорошей прибыли слишком невелика», — заметил Переславский.

Но при этом отмечается, что в долгосрочной перспективе могут быть полезны сделки с офисами и складами. Эксперт предположил, что западные компании могу вернуться на рынок, а за ними и их потребность в недвижимости.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вторичное жилье может стать гораздо дешевле, считает риелтор Дарья Кучмистова. Специалист считает, что вторичное жилье останется в привычной ценовой категории, ведь продавцам ничего не останется кроме как снижать цены на фоне отсутствия платежеспособных клиентов.