В Петербурге утром 19 марта движение затруднено у Площади Восстания

В субботу утром, 19 марта, Петербург отдыхает от пробок. В целом загруженность дорог на 9 часов составляет всего один балл, но отмечается затрудненное движение у станции метро «Площадь Восстания».

Выходные в Санкт-Петербурге начинаются с практически пустых дорог. По данным «Яндекс.Карты» уровень пробок не превысит 2 баллов до 12 часов. После, в 12, загруженность поднимется до 3 баллов, а в 13 уже достигнет 4 баллов.

Сейчас же пробки составляют всего один балл. На участке Воздухоплавательной улицы произошла авария недалеко от поворота на Парковую улицу. Затруднено движение на кольце рядом со станцией метро «Площадь Восстания», нелегко проехать по Невскому проспекту.

Небольшое затруднение в движении у станции метро «Площадь Александра Невского».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Санкт-Петербург активно готовится к новой модели транспортного обслуживания. Благодаря сотрудничеству с сервисом «Яндекс.Карты» появился специальный сайт с информацией обо всех маршрутах.