В МИД РФ сообщили о подготовке ответных мер на санкции Запада

В МИД РФ сообщили о подготовке ответных мер на санкции Запада. Фото: сайт МИД РФ

В МИД РФ сообщили о подготовке ответных мер на санкции Запада. Фото: сайт МИД РФ

В настоящее время правительство России прорабатывает вопрос ответных рестрикционных мер на санкции в отношении РФ со стороны США и ЕС, заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

Парамонов подчеркнул, что санкции, которые были введены против России, нелегитимны с точки зрения международного права и беспрецедентны по масштабу. Об этом пишут РИА Новости.

Также директор первого европейского департамента МИД РФ отметил, что санкции — это не выбор России. По его словам, Москва не хотела бы, что бы высказывание министра экономики Франции Брюно Ле Мэра о тотальной экономической войне с Россией нашло последователей в Италии. Парамонов предостерег, что это может вызвать «череду соответствующих необратимых последствий».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что страны Европейского союза имеют намерения начать тотальную экономическую войну против России, по заявлению министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра.