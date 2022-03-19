В российской мясной индустрии больше всех могут пострадать от санкций производители индейки

В российской мясной индустрии больше всех могут пострадать от санкций производители индейки. Фото: Pixabay

В российской мясной индустрии больше всех могут пострадать от санкций производители индейки. Фото: Pixabay

В общем мясная индустрия не должна пострадать от введенных против России санкций, но вот дела у производителей индейки могут ухудшиться.

От мировых санкций мясная индустрия в России не пострадает в силу того, что в стране существует собственная племенная база, но из-за проблем с логистикой могут возникнуть некоторые проблемы с доставкой и повышением цены, считает директор информационно-аналитическое агентства «ИМИТ» Любовь Савкина. Также, по ее словам, не все европейские племенные компании уходят с российского рынка. Об этом пишут РИА Новости.

Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв в свою очередь заметил, что в 2022 году в России может быть прирост производства свинины в районе 5%.

Зависимость России от импорта индейки достигает 100%, рассказали эксперты. Президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев отметил, что в России три родительских стада, которые производят порядка 15% всего необходимого для страны инкубационного яйца.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российские рестораторы выделили главные проблемы, возникшие на фоне действующих санкций в отношении России. Среди таких проблем договоры на поставку продуктов с российскими фермами, а также дефицит овощей, зелени и рыбы.