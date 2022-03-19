Страховые компании предупредили о подорожании каско в РФ

По данным участников страхового рынка, тарифы на страхование авто по каско выросли в пределах 50%. Фото: pixabay

По данным участников страхового рынка, тарифы на страхование авто по каско выросли в пределах 50%. Фото: pixabay

Страховые компании повысили тарифы на страхование каско в связи падением рубля и подорожанием запчастей.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на участников рынка. В настоящее время в стране фиксируется всплеск обращений. Ожидается, что продолжится рост спроса на недорогие полисы с частичной защитой. Новые условия вынудят автовладельцев отказаться от страхования последствий ДТП.

По данным участников страхового рынка, тарифы на страхование авто по каско выросли в пределах 50%. Снижение доступности авто привело к снижению запросов на оформление страховок от автосалонов. При этом граждане, у которых уже есть машины, стремятся приобрести страховку.

«Мы видим рост запросов на оформление каско. На наш взгляд основные причины этого – желание сохранить свой автомобиль, если с ним что-то случится, и невозможность позволить себе покупку нового автомобиля», — рассказал управляющий директор по автострахованию компании «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов.

Увеличение тарифов по каско достигает 10-15%, подчеркнул Демидов.

Начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга страховой компании «Макс» Евгений Попков отметил, что пока нельзя делать прогнозы по стабилизации тарифов. Ведущие страховщики начали повышать тарифы — от профилактических 5-10% до радикальных 40-50%.

Как отмечает директор департамента андеррайтинга автострахования «АльфаСтрахование» Илья Григорьев, в ближайшее время ожидается рост спроса на недорогие продукты каско с покрытием по крупным рискам, в том числе угон, полная гибель и/или страхование с франшизой.

Что касается различий в стоимости полиса каско, все сильно зависит от страховой компании и условий заключения договора. Например, «Тинькофф Страхование» предоставляет годовой полис для кроссовера Kia Sportage стоимостью 2,7 миллиона рублей за 28,4 тысячи рублей (только от угона и полной гибели) и за 98,4 тысячи рублей — для максимальной защиты.

Полис на массовые модели типа Hyundai Solaris за 1,8 миллиона рублей составляет при тех же условиях от 30 тысяч рублей до 156 тысяч рублей. Защитить кроссовер Skoda Kodiaq за 4,4 миллиона рублей от угона и полной гибели можно за 33 тысячи рублей, а полное покрытие обойдется в сумму до 140 тысяч рублей.

По мнению вице-президента «Национального автомобильного союза», россияне не станут отказываться от страхования своих авто по каско, однако начнут обращать внимание на более бюджетные полисы. Самой востребованной будет нижняя категория каско, страхование от угона и гибели.

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