Россиян предупредили о предстоящем изменении цен на основные товары в стране

Цены на продовольствие в России могут пойти вниз. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Цены на продовольствие в России могут пойти вниз. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Граждан ждет неожиданное в текущий обстоятельствах.

Стоимость основных продуктов питания в скором времени может измениться. PRIMPRESS передает, что ожидается замедление инфляции. В связи с этим ценники в магазинах на многие товары изменятся. Об этом рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, конец февраля-начало марта было обусловлено в России резким ростом инфляции. Россияне в большом количестве скупали авто, мебель, бытовую и цифровую технику. Ажиотаж случился из-за ухода многих компаний с отечественного рынка и ослабления рубля.

Кроме того, инфляция выросла в связи с изменением стоимости на такие продукты, как мука, крупы, сахар и растительное масло. Набиуллина отметила, что все это производится в России. Запасов этих продуктов вполне хватает, они производятся в штатном режиме. Так, нет никакого смысла закупаться.

По мере снижения спроса на эти продукты замедлится и уровень инфляция по ним. На отдельные товары и вовсе прогнозируется снижение цен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что куриные яйца могут подорожать в России еще на 40% в апреле.