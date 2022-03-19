Кардиолог рассказал, к чему может привести хронический стресс

Хронический стресс может привести к таким серьезным последствиям, как инсульт и инфаркт, предупредил врач-кардиолог Ярослав Ашихмин.

По словам медика, при хроническом стрессе человек испытывает постоянное напряжение, в то время как острый стресс проявляется пиками, после которых наступает расслабление.

Сильные переживания и конфликтные ситуации могут спровоцировать повышение уровня артериального давления, из-за чего опасности подвергаются практически все органы, питаемые с помощью кровеносных сосудов.

«В частности, страдает мозг, что приводит к ухудшению памяти и снижению мыслительной функции», — рассказал Ашихмин в интервью радио Sputnik.

Врач порекомендовал регулярно измерять артериальное давление, чтобы не упустить стрессовое состояние. Тревожным считается показатель 135/85. В этом случае нужно обращаться к врачу за получением рекомендаций по лечению гипертонии.

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