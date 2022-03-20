Стало известно, у кого и насколько в России вырастут социальные пенсии с 1 апреля

Социальные пенсии проиндексируют на 8,6%. Их приведут в соответствие с прожиточным минимумом. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Социальные пенсии проиндексируют на 8,6%. Их приведут в соответствие с прожиточным минимумом. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Социальные пенсии граждан России проиндексируют на 8,6% с 1 апреля. Об этом говорится в постановлении российского кабмина, сообщает Минтруд России.

Для соответствующих целей из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд руб, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Пенсии вырастут у более чем 4 млн жителей страны, куда входят как получатели социальных пенсий, так и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, то есть люди, которые в силу обстоятельств не имеют достаточного трудового стаж.

Напомним, уже в апреле россиян ждет повышение размера пенсионных выплат. Речь идет о социальных пенсиях и пенсиях по государственному пенсионному обеспечению. Индексация, которая будет произведена с 1 апреля 2022 года, составит 7,7 процента. Социальные пенсии выплачиваются тем россиянам, у которых не имеется достаточного стажа или баллов, чтобы получать страховую пенсию, а также пенсию по старости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Министерство труда и Министерство финансов России разработают параметры повышения социальных выплат и пенсий.