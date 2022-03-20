Раскрыт рецепт яичницы, который может защитить от рака

По словам экспертов, яйца со шпинатом полезны и для зубов. Фото: Pixabay

По словам экспертов, яйца со шпинатом полезны и для зубов. Фото: Pixabay

Употребление яиц помогает укрепить иммунитет человека и получить множеством полезных свойств. Специалисты выяснили, что один продукт способен усилить их эффект.

Шпинат и яйца сами по себе очень полезны, однако их сочетание еще больше помогает здоровью человека. Они подходят для укрепления иммунитета человека.

Как сообщило турецкое издание En Son Haber, такое блюдо богатое содержанием магния, йода и фосфора. Оно придает силы и способствует росту, а также укреплению костей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог посоветовала поддерживать иммунитет осенними заготовками. Для улучшения ослабевающего в межсезонье иммунитета нужно употреблять помидоры и огурцы, заготовленные с осени. Диетолог добавила, что источниками витаминов, необходимых организму в весенний период, также являются свекла, морковь и картофель.