Аудитория Facebook снизилось более чем на 40% после блокировки

Эксперты рассказали, как изменилась аудитория соцсетей после блокировок.

Исследовательская компания Mediascope выяснила, как изменилась аудитория социальных сетей после блокировки Facebook и Instagram.

Так, если 24 февраля аудитория Facebook превышала 9,6 млн человек старше 12 лет, то уже 5 марта, на второй день блокировки, наблюдалось снижение до 9 млн, а 10–15 марта она (аудитория) составила 5,5–6,9 млн человек в зависимости от дня, сообщает РБК.

У Instagram максимальная ежедневная аудитория за последние три недели была зафиксирована 14 марта, в первый день блокировки. Тогда в соцсеть посетили почти 40,9 млн граждан, но на следующий день число пользователей снизилось более чем на 16%, до 34,2 млн человек.

При этом число пользователей Telegram на фоне блокировки других соцсетей выросло. Если 10 марта в мессенджере были зарегистрированы 35,7 млн россиян, то на следующий день число пользователей выросло до 40,9 млн, а 14 марта до 47,3 млн человек. Аудитория «ВКонтакте» к 15 марта составила 50,3 млн, против 46,5 млн 24 февраля.

Напомним, Роскомнадзор решил заблокировать социальную сеть Facebook, принадлежащую компании Meta, в России. О блокировке социальной сети Facebook стало известно 4 марта, с сайта Роскомнадзора. Отмечается, что такие меры ведомство решило принять из-за ограничения доступа к российским СМИ.В ведомстве подчеркнули, что с октября 2020 года было зафиксировано 26 подобных случаев блокировки.

Доступ к социальной сети Instagram официально заблокирован на территории России. Ограничения касаются всех площадок Meta, кроме мессенджера WhatsApp. В минувшую пятницу, 11 марта, Роскомнадзор принял решение о завершении блокировки Instagram 14 марта на основании требования Генеральной прокуратуры РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что еще с 25 февраля Роскомнадзор объявил о «частичном ограничении доступа» к Facebook в России.