Названы автомобили, которые можно купить за миллион рублей

Эксперты рассказали, какие автомобили сейчас можно купить за один миллион рублей.

Граждане, которые имеют сбережения в размере миллиона рублей, могут купить Niva Legend и ряд комплектаций LADA Granta. По словам экспертов агентства «Автостат», других новых моделей за эти деньги в стране уже не осталось.

За миллион также можно приобрести все комплектации 3- и 5-дверных внедорожников Niva Legend, но не семейства Гранта. У Гранты три версии уже стоят дороже миллиона. Так, люксовые комплектации хэтчбека, лифтбека и универсала Гранта с автоматом Джатко стоит 1 млн 1,8 тыс. руб., 1 млн 4,8 тыс. и 1 млн 8,8 тыс. соответственно.

Учитывая, что АвтоВАЗа постоянно повышает цены, можно ожидать, что и в ближайшее время они увеличатся.

Ранее BMW заявила, что прекращает производство автомобилей бренда на мощностях «Автотора» в Калининграде и перестаёт поставлять автомобили в Россию, пишет The Wall Street Journal. Автопроизводители массово объявляют о приостановке работы в России. Первыми прекратили поставки импортных машин бренды Volkswagen Group (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche), а также General Motors (Chevrolet и Cadillac) и Jaguar Land Rover.

Также gazeta.spb.ru сообщала о том, что дочерняя организация Honda Motor Co «Хонда Мотор РУС» перестанет поставлять новые автомобили на отечественный рынок в течение 2022 года. Об этом в среду, 30 декабря, заявила японская корпорация. Решение, принятое компанией, объясняется новой стратегией работы в условиях меняющейся автомобильной промышленности.