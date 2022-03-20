Владимир Жириновский находится в критическом состоянии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в критическом состоянии.

Как сообщает Telegram-канал «112, у политика диагностирован септический шок.

Отмечается, что легкие Жириновского полностью отекли. Последние сутки в состоянии пациента наблюдается отрицательная динамика. В ЛДПР пока не комментируют состояние здоровья Владимира Жириновского.

Напомним, 75-летнего политика госпитализировали в московскую Центральную клиническую больницу 2 февраля. Ему диагностировали коронавирусную инфекцию. Протекание ковида у Жириновского осложняют сопутствующие заболевания.

В декабре политик заявлял, что сделал уже восемь прививок коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Жириновский две недели скрывал заражение COVID.