Владимир Жириновский находится в критическом состоянии

Владимир Жириновский находится в критическом состоянии
Владимир Жириновский. Фото: ldpr.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в критическом состоянии.

Как сообщает Telegram-канал «112, у политика диагностирован септический шок.

Отмечается, что легкие Жириновского полностью отекли. Последние сутки в состоянии пациента наблюдается отрицательная динамика. В ЛДПР пока не комментируют состояние здоровья Владимира Жириновского.

Напомним, 75-летнего политика госпитализировали в московскую Центральную клиническую больницу 2 февраля. Ему диагностировали коронавирусную инфекцию. Протекание ковида у Жириновского осложняют сопутствующие заболевания.

В декабре политик заявлял, что сделал уже восемь прививок коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Жириновский две недели скрывал заражение COVID.

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